करवाचौथ पर पत्नी को मिलेगा स्कूटी का उपहार, 50 से ज्यादा घरों में जाएंगी कार

जागरण संवाददाता, बिजनौर। करवाचौथ पर सुहागिनों को उपहार में स्कूटी और कार मिलने वाली है। साथ ही सोने के कुंडल, अंगूठी आदि आभूषणों के लिए पतियों ने बुकिंग कराई है। करवाचौथ पर स्कूटी और गाड़ियों की डिलीवरी ली जाएगी। यानी परिवार में श्रद्धा के वातावरण के साथ उल्लास भी छाया रहेगा।

सुहागिनों द्वारा करवाचौथ पर पतियों की दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है। करवाचौथ को कैश करने के लिए बाजार कई दिनों से सजा हुआ है। महिलाएं बाजार में जाकर कपड़ों, आभूषणों, चूड़ी आदि की खरीदारी कर रही हैं। साथ ही साज-सज्जा के ब्यूटी पार्लर का रुख भी कर रही हैं। करवाचौथ पर भी बाजार में ग्राहकों की कोई कमी नहीं होने वाली है। सुहागिन व्रत रखेंगी तो पतियों ने भी उन्हें उपहार देने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। करवाचौथ पर एक हजार से अधिक स्कूटी की डिलीवरी ली जाएगी। इनमें से अधिकतर घरों में ई-स्कूटी आएगी।