UP में हड़पी MP के पूर्व मुख्यमंत्री की 26 बीघा जमीन, पिता का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर की धोखाधड़ी, दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बिजनौर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की 26 बीघा जमीन की फर्जी वसीयत बनाकर कब्जा कर लिया गया।

मध्यप्रदेश के जिला छिंदवाड़ा के कमलाकुंज नागपुर रोड गांव शिकारपुर निवासी निवासी कमलनाथ के पिता स्व. महेंद्रनाथ की नजीबाबाद तहसील के गांव अमी खानपुर में 90 बीघा जमीन है। पूर्व मुख्यमंत्री का आरोप है कि हल्का लेखपाल समेत चार लोगों ने उनके पिता का फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र 2003 में जारी कराया, जबकि उनके पिता की मृत्य सात सितंबर 2004 में दिल्ली के एक एस्कार्ट अस्पताल में हुई।