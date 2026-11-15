बिजनौर को मिले नए जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह, उमेश प्रताप सिंह का हुआ तबादला

जागरण संवाददाता, बिजनौर। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह जोगिंदर सिंह को नया जिलाधिकारी बनाया गया है। उमेश प्रताप सिंह को विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उमेश प्रताप सिंह ने 23 सितंबर कोडीएम का पदभार ग्रहण किया था।

उधर, नवागत डीएम जोगिंदर सिंह ने शनिवार को देर शाम कोषागार पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान उनके साथ सीडीओ, एडीएम और एसडीएम मौजूद थे। इससे पहले विशेष सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति के पद पर तैनात थे।

नवागत डीएम जोगिंदर सिंह उत्तर प्रदेश कैडर के 2015 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) अधिकारी हैं। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती (डीआर) के रूप में प्रवेश लिया। अभी तक वह उत्तर प्रदेश सरकार के नमामि गंगा एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग, लखनऊ में विशेष सचिव के पद पर तैनात हैं।