आखिर कौन हैं IAS जोगिंदर सिंह... जिन्हें बिजनौर के जिलाधिकारी पद की जिम्मेदारी दी गई

जागरण संवाददाता, बिजनौर। बिजनौर जिले में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह जोगिंदर सिंह को बिजनौर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। उमेश प्रताप सिंह को विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बता दें कि उमेश प्रताप सिंह ने 23 सिंतबर को जनपद के डीएम का पदभार ग्रहण किया था। पिछले दिनों अधिवक्ताओं द्वारा डीएम कार्यालय में किए गए हंगामे को लेकर वे खासे चर्चा में आए थे। उधर, नवागत डीएम जोगिंदर सिंह इससे पहले विशेष सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति पद पर तैनात थे। प्रशासनिक फेरबदल के बाद उन्हें बिजनौर का जिलाधिकारी बनाया गया है।

2015 बैच के आइएएस हैं जोगिंदर सिंह

जोगिंदर सिंह उत्तर प्रदेश कैडर के 2015 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) अधिकारी हैं। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती (डीआर) के रूप में प्रवेश लिया। अभी तक वे उत्तर प्रदेश सरकार के नमामि गंगा एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग, लखनऊ में विशेष सचिव के पद पर तैनात थे।