बिजनौर में बढ रहा काला पीलिया: इस बार दोगुने हुए मरीज, लोगों को सावधानी बरतने की सलाह

जागरण संवाददाता, बिजनौर। जनपद में इस साल काला पीलिया (हेपेटाइटिस सी) घातक हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के लिए बीमारी यह एक चुनौती बन रही है। पिछले साल के मुकाबले इस बार काला पीलिया के मरीज दोगुने से अधिक हो गए हैं। 2025 में मेडिकल अस्पताल में 2,000 हजार मरीज पंजीकृत हुए थे। इस साल अब तक 4,600 मरीज पंजीकृत हो चुके हैं। हर रोज 16 से अधिक मरीज सरकारी सेंटरों पर आ रहे हैं। लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या से चिकित्सक भी हैरान है।

जिले में इस समय काला पीलिया पैर पसार रहा है।

बढ़ते मरीजों को लेकर चिंता में चिकित्सक लगातार काला पीलिया के मरीज मेडिकल अस्पताल और सरकारी सेंटर पर पहुंच रहे हैं। इस साल पंजीकृत रोगियों की संख्या को देखकर चिकित्सक व स्वास्थ्य विभाग भी हैरान है। अब तक मेडिकल अस्पताल में 4,600 रोगी पंजीकृत हुए हैं। उपचार के बाद ठीक हो गए और 500 के करीब का उपचार चल रहा है। ज्यादातर मरीज ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं। अधिकांश कारण दूषित पानी का होना बताया जा रहा है। पड़ताल में कई अन्य कारण भी हैं।

सावधानी बरतने की सलाह उधर, मेडिकल अस्पताल के अलावा नहटौर व धामपुर में भी हेपेटाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर खोले गए हैं। मेडिकल अस्पताल में हेपेटाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर है और यहां पर रोगी पंजीकृत हो रहे हैं। यहां नि:शुल्क जांच से लेकर महंगी दवाएं तक मुफ्त देकर उपचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि अस्पताल में काला पीलिया की दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। दवाईयों का स्टॉक है।