महिला से देवर ने किया जबरन 'हलाला', आरोपित गिरफ्तार; पति समेत अन्य की बिजनौर पुलिस कर रही तलाश

संवाद सूत्र, किरतपुर (बिजनौर)। तलाकशुदा महिला से उसके देवर ने मारपीट कर जबरन हलाला किया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया।

महिला ने आरोप लगाया था कि दो वर्ष पूर्व उसके साथ मारपीट कर तलाक देकर घर से निकाल दिया गया था। जब से वह इधर-उधर भटक रही थी। कुछ दिन पहले वह अपने पूर्व पति के पास लौटने की इच्छा जताने पर उसके साथ मारपीट कर जबरन हलाला कराया गया।