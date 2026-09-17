संवाद सहयोगी, चांदपुर (बिजनौर)। जिले से होकर निकलने वाले गंगा एक्सप्रेसवे से संबंधित समस्याओं को लेकर भाकियू देहात के पदाधिकारी डीएम से मिले। उन्होंने डीएम को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं का निराकरण कराने की मांग की।

बुधवार को संगठन के पदाधिकारी रोहित चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ता डीएम जसजीत कौर से मिले। उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेस वे के लिए बिजनौर जिले में उपजाऊ जमीन को लिया जा रहा है। जमीनों का अधिग्रहण होने से क्षेत्र को नुकसान है। कृषि भूमि का सर्किल रेट काफी कम है।