जागरण संवाददाता, बिजनौर। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत कराए जा रहे बैनामों की प्रगति की समीक्षा करते हुए डीएम जोगिंदर सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। डीएम ने चयनित की गई गई तीन तहसील की भूमि के हर दिन 250 बैनामे करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया। साथ ही एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण में बेहतर कार्य करने वाले चार लेखपालों को डीएम ने कलक्ट्रेट सभागार में सम्मानित भी किया।

डीएम जोगिंदर सिंह ने गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जनपद की बिजनौर सदर, चांदपुर और नजीबाबाद में हो रहे जमीन अधिग्रहण की समीक्षा कर अधिकारियों को बैनामों का कार्य युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर पूरा कराने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने तहसीलवार अधिकारियों को निर्देश दिए कि उन्हें प्रतिदिन जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसे हर हाल में पूरा करना सुनिश्चित करें औरकार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। कहा कि जिन भूमि के बैनामे हो चुके हैं, उन पर किसी भी प्रकार की मिट्टी की खुदाई न होने दी जाए।