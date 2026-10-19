बिजनौर के भगवानपुर में ग्रामीणों ने चंदा जुटाकर नदी पर बनाया पुल, 25000 रुपये हुए खर्च; एक हफ्ते में तैयार

चलने के लिए भी लकड़ी व उनके ऊपर लोहे की जाली लगाई है, ताकि पैर नहीं फिसले। पुल पर पैदल दो से तीन व्यक्ति आसानी से गुजर सकते हैं। किसान चारा लेकर भी पैदल आसानी से गुजर सकते हैं।

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में ऐसी कोई नदी नहीं है, जिस पर क्षेत्रीय नागरिकों को स्वयं से अस्थायी पुल बनाना पड़े।

लेबड़ा नदी पर पुल नहीं होने से बरसात में खेतों और श्मशान घाट तक पहुंचने में ग्रामीणों को भारी परेशानी उठानी पड़ती थी। गंदे पानी एवं कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता था। पानी ज्यादा होने पर खो नदी या बाहर जाना पड़ता है।

-ओमप्रकाश सिंह, ग्रामीण

ग्रामीणों को खेती बाड़ी करने के लिए जाना मुश्किल हो जाता था। पशुओं के लिए चारा भी नहीं ला पाते थे, अब ग्रामीणों ने पैदल चलने के लिए लकड़ी का पुल बनाया है। इससे काफी सहूलियत हुई है।

-मौहम्मद हारून, ग्रामीण

बरसात के पानी के साथ-साथ गांव का गंदा पानी नदी में पहुंचता है नदी के दोनों ओर कीचड़ जमा रहता है, अभी भी परेशानी बनी हुई है। इस पर छोटा पुल या स्थायी रपटा बनना चाहिए।

-कांता प्रसाद, ग्रामीण

लकड़ी के पुल से ग्रामीणों की कुछ परेशानी कम हुई है। पुल से पैदल आना जाना हो जाता है, लेकिन बैल-बुग्गी या ट्रैक्टर आदि नहीं जा सकता है। शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

-तैयब अली, ग्रामीण