SP बिजनौर का मास्टर स्ट्रोक: न फर्जी शिकायत, न थानों के चक्कर; फरियादी को मिली 'भरोसे की पर्ची' से हाेगा एक्शन 

जागरण संवाददाता, बिजनौर। फरियादी की समस्या निगरानी और निस्तारण को पारदर्शी बनाने के लिए एसपी ने ‘भरोसे की पर्ची’ शुरू की है। पर्ची के साथ फरियादी का फोटो भी संलग्न किया जाएगा। भरोसा पर्ची के दौरान फरियादी का पूरा विवरण और समस्याएं लिखी जाएगी। एक पर्ची पुलिस के पास होगी तो जबकि दूसरी फरियादी कि दी जाएगी।

पर्ची पर यह भी दर्ज किया जाएगा कि फरियादी कितनी बार कहां और कब आया है। दो से तीन दिन में समस्या का निस्तारण किया जाएगा। फोटो होने से पता चल सकेगा कोई फर्जी नाम से शिकायत तो नहीं कर रहा है। इसका पूरा रिकार्ड कंप्यूटर में भी दर्ज रहेगा।

एसपी कृष्ण कुमार बिश्नाई ने समस्या और निस्तारण को पारदर्शी बनाने के लिए भरोसा पर्ची शुरू की है। यह पहल शुरू करना का मुख्य मकसद सुनवाई में जनता में जनसुनवाई का विश्वास कायम करना और उनकी शिकायतों का जल्दी निपटारा करना है। इसके तहत एसपी कार्यालय पर शिकायत करने वालों को कंप्यूटरराइज्ड ‘भरोसे की पर्ची’ दी जा रही है।