बिजनौर में बासमती चावल की जैविक खेती से बंपर कमाई, किसानों को मिलेगा प्रशिक्षण, निर्यात पर ज्यादा दाम

जागरण संवाददाता, बिजनौर। नगीना स्थित कृषि विज्ञान द्वारा किसानों को बासमती धान की जैविक खेती से जोड़ा जाएगा। किसान बासमती धान में जैविक खाद व जैविक पेस्टीसाइड का ही प्रयोग करेंगे। रासायनिक तत्व नहीं होंगे तो किसानों को फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। विदेशों में भी माल प्राथमिकता पर लिया जाएगा। अगले सत्र से इसका आगाज किया जाएगा।

नगीना स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में 13 एकड़ भूमि है। यहां गेहूं, धान व अन्य फसलों की उन्नत प्रजाति की बीज की बुआई की जाती है। ये बीज बाद में कृषि विभाग के द्वारा किसानों को दिए जाते हैं। किसानों को जैविक खेती से जोड़ने का काम भी कृषि विज्ञानी करते हैं।

45 हजार हेक्टेयर भूमि में धान का रकबा जिले में धान का रकबा लगभग 45 हजार हेक्टेयर भूमि में रहता है। इसमें आधे से अधिक रकबा बासमती धान का रहता है। जिले का बासमती धान खाड़ी देशों में बहुत प्रसिद्ध है। भारत से निर्यात होने वाले बासमती धान की पहली प्रजाति नगीना बासमती-1 भी कृषि विज्ञान केंद्र में ही तैयार की गई थी।

विदेशों में अनाज, फल आदि खरीदने से पूर्व अब फसलों की बहुत गहनता से जांच की जा रही है और लैब में उनमें मौजूद रासायनिक तत्वों को देखा जा रहा है। हाल ही में भारत का आम खरीदने से कई देशों ने मना कर दिया था। इससे नुकसान किसानों का ही होता है। चावल जिले से सबसे अधिक निर्यात होने वाली फसल है।

किसानों को बासमती धान की खेती से जोड़ने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र को सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाया गया है। किसानों को यहां बुलाकर जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसानों को ऐसे जैविक खाद व जैविक पेस्टीसाइड के बारे में बताया जाएगा जो फसल की पैदावार बढ़ाएंगे और रोगों को नष्ट करेंगे लेकिन फसल में किसी रासायनिक तत्व का असर नहीं बढ़ेगा। साथ ही फसल की पैदावार भी कम नहीं होगी।