बिजनौर में स्कूल से निकलते ही टीचर की गोली मारकर हत्या, आरोपित ने थाने पहुंचकर किया सरेंडर

संवाद सहयोगी, बिजनौर। प्राथमिक विद्यालय पुरुषोत्तमपुर के शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे इलाके में दहशत फैल गई। गोली मारने के बाद आरोपित ने थाना कोतवाली नजीबाबाद पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही थी।

मंडावली थाना क्षेत्र के ग्राम सिकरौड़ा निवासी नौशाद पिछले कई वर्षों से राहतपुर खुर्द में मकान बनाकर रह रहे थे। वे पुरुषोत्तमपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। मंगलवार को विद्यालय में छुट्टी होने के बाद वह वहां से निकले थे।