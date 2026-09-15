गंगा किनारे मिली पत्नी की लाश, 1 KM दूर अजीब हालत में पेड़ से लटका मिला पति का शव; बिजनौर पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवादददाता, बिजनौर। थाना कोतवाली शहर के गांव जलालपुर के रहने वाले दंपती के शव सदपुरा-जलालपुर के जंगल में मिले हैं। महिला का शव गंगा किनारे कम पानी में मिला, जबकि एक किमी दूर पति का शव तार से पेड़ से लटका मिला।

पति, पत्नी की सलवार पहने था और उसका ऊपर का हिस्सा नग्न था। अभी तक की जांच में सामने आया है कि महिला की हत्या गला घोंटकर की गई है। दंपती सोमवार सुबह जंगल में लकड़ी काटने गए। तब से लापता थे। पुलिस व फोरेंसिक टीम जांच में जुटी है।

जलालपुर गांव निवासी देशराज सोमवार सुबह अपनी पत्नी सुषमा के साथ लकड़ी काटने के लिए सदपुरा-जलालपुर के जंगल मे गया था। दोपहर दो बजे तक दंपती वापस नहीं आए। इस पर उसका बेटा उनकी तलाश में जंगल में गए। लेकिन, उनका पता नहीं चल सका। दंपती के लापता होने पर मंगलवार सुबह शहर कोतवाली पुलिस व वन विभाग के रेंजर महेश गौतम जंगल में पहुंच गए।

ग्रामीणों के साथ तलाश शुरू की। करीब आठ बजे दंपती के शव मिल गए। सुषमा का शव गंगा किनारे कम पानी में पड़ा हुआ था। शरीर पर सलवार नहीं थी। उसका गला घोंटने के निशान थे। इसके बाद पुलिस व ग्रामीणों ने देशराज की तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान एक किमी दूर पेड़ पर देशराज का शव क्लज के तार से लटका मिला।