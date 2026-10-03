बिजनौर के यात्रियों की शिकायत का असर: भनेड़ा में अब जरूर रुकेंगी नजीबाबाद डिपो की रोडवेज बसें

संवाद सहयोगी, नजीबाबाद (बिजनौर)। ग्राम भनेड़ा के निर्धारित रोडवेज बस स्टाप पर अब नजीबाबाद डिपो की बसों को अनिवार्य रूप से रुकना होगा। बसों के निर्धारित स्टापेज पर नहीं रुकने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक नजीबाबाद डिपो ने बिजनौर मार्ग पर संचालित होने वाली सभी बसों के चालक और परिचालकों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के निर्धारित बस स्टापेज में ग्राम भनेड़ा का बस अड्डा भी शामिल है। इसके बावजूद अधिकांश चालक समय बचाने के चक्कर में रोडवेज बसें भनेड़ा बस स्टापेज पर नहीं रोक कर फ्लाईओवर से होकर सीधे निकल लेते हैं।

इससे ग्राम भनेड़ा और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों, विद्यार्थियों, महिलाओं, बुजुर्गों और दैनिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बस पकड़ने के लिए यात्रियों को फ्लाईओवर अथवा अन्य स्थानों तक जाने को बाध्य होना पड़ता है। इलाके के यात्रियों ने इसकी शिकातय परिवहन निगम से की थी।