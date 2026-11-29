संवाद सूत्र, बिजनौर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की कामना लेकर राजा का ताजपुर कस्बे के रहने वाले अनिल चौधरी प्रतिदिन तीन किमी नंगे पैर पैदल चलकर बड़े शिव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक भी कर रहे है।

धार्मिक प्रवृत्ति के अनिल चौधरी की नगर स्थित बडे़ शिव मंदिर के प्रति अगाध आस्था है। उनका कहना है कि मंदिर में मांगी गई मन्नत भोलेनाथ के आर्शीवाद से अवश्य पूरी होती है। वह पिछले 25 वर्षो से नित्य मंदिर जा रहे है।