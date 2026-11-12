बिजनौर में भैया दूज मनाने जा रहे परिवार पर गुलदार ने किया हमला, 5 लोग घायल

संवाद सूत्र, बिजनौर। बाइक से भैयादूज पर रिश्तेदारी में जा रहे एक परिवार पर गुलदार ने हमला बोल दिया। गुलदार के हमले से अनियंत्रित होकर बाइक गिर गई। परिवार के पांच लोग बाइक और एक दूसरे के नीचे ही दब गए। गुलदार ने फिर से हमला करने की कोशिश की तो परिवार ने शोर मचा दिया। खेतों में काम कर रहे किसानों ने गुलदार को भगाया। पूरे परिवार को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है।

गांव मुकरपुर सत्ती निवासी सुशील कुमार अपनी पत्नी ममता देवी के साथ भैयादूज पर बाइक से ससुराल नहटौर के गांव खेड़ा जा रहे थे। उनके तीनों बच्चे भी उनके साथ थे। गांव महमूदपुर के पास जंगल के रास्ते में हनुमान मंदिर के पास गन्ने के खेत से गुलदार अचानक निकल आया और पीछे से उन पर हमला करने की कोशिश की और उनकी ओर झपटा।

गुलदार का पंजा या दांत तो किसी को नहीं लगा लेकिन डर और हड़बड़ाहट के मारे उनकी बाइक सड़क पर अनियंत्रित होकर गिर पड़ी। मुकेश कुमार, ममता देवी और उनके तीनों बच्चे बाइक और एक दूसरे के नीचे दब गए। गुलदार ने फिर से उन पर हमला करने की कोशिश की।

गुलदार को हमला करता देख परिवार के लोगों में चीख पुकार मच गई। खेतों में काम कर रहे किसान चीख पुकार सुनकर शोर मचाते हुए मौके की ओर दौड़े। किसानों को आता देख गुलदार खेतों में भाग गया। हादसे में सुशील कुमार, ममता देवी और उनके तीनों बच्चे घायल हो गए।