संवाद सहयोगी, बिजनौर। गांव महदूद नशो में दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। इस बीच फायरिंग और पथराव भी हुआ। इस दौरान एक युवक के पैर में गोली लगी, जबकि पांच लोग घायल हो गए। वहीं, फायरिंग करने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। उधर, पुलिस की ओर से इस मामले में 10 लोगों का नामजद करते हुए 21 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

शुगर मिल चौकी के गांव महदूद नशो निवासी इंतजार अहमद बीते सोमवार को अपने परिवार संग हीमपुरदीपा क्षेत्र के गांव गांगू नंगला में एक शादी समारोह में गया था। बताया जाता है कि गांव के अन्य लोग भी शादी में गए थे। इस दौरान गांव के ही कुछ युवकों से उनसे कहासुनी हुई। तब तो मामला शांत करा दिया गया और दोनों पक्ष गांव लौट आए।

मंगलवार देर शाम इंतजार पक्ष घर पर था। तभी दूसरे पक्ष के नवेद व कासिम समेत अन्य लोगों ने उन पर हमला कर दिया। जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। जमकर पथराव शुरू हो गया और एक युवक ने तमंचे से हवाई फायरिंग कर दी। जिसमें इंतजार पक्ष के फैजान के पैर में गोली लग गई। जिसके बाद मौके पर भगदड़ मच गई।

उधर, पथराव व मारपीट में पांच से अधिक घायल हो गए। फैजान समेत अन्य घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। जबकि, फैजान को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उधर, मारपीट और फायरिंग किए जाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया गया।