संवाद सहयोगी, नजीबाबाद (बिजनौर)। बढ़ापुर के मुहल्ला ठाकुरान निवासी तीन बच्चियां खेलते हुए मुहल्ले के पास ही स्थित गुलाह नदी किनारे गई थीं। यहां किनारे पर खड़े कसौंदी के पेड़ के पास उन्होंने इसकी फलियां तोड़ कर खाली खा लीं। इसके कुछ देर बाद ही तीनों की हालत बिगड़ गई। उपचार के दौरान दो बच्चियों चाहत व माहेनूर की मौत हो गई। तीसरी बच्ची सादिका की हालत गंभीर है।

2018 में हुई थी पांच बच्चों की मौत जिला बिजनौर में कसौंदी की फलियां खाने से बच्चों की मौत का सिलसिला नया नहीं है। वर्ष 2018 में जिले में पांच बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें 20 अक्टूबर को साहनपुर की शबनम, 24 अक्टूबर को नजीबाबाद के पहाड़गंज की आफिया, सात नवंबर को इस्सेपुर की सलोनी और 10 नवंबर को बल्दिया के कार्तिक की मौत हुई थी।

वर्ष 2019 में भी आठ और नौ अक्टूबर को चांदपुर में आयशा और फरमान की मौत हुई। इसके बाद 31 अक्टूबर को कसौंदी की फली खाने से बीमार हुई लल्लावाला की पांच वर्षीय जुनैरा ने दो नवंबर को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि यह समस्या जिले में वर्षों से बनी हुई है।

कसौंदी के सेवन से लीवर और मांसपेशियों को हो सकता है नुकसान वरिष्ठ चिकित्सक डाॅ. देवेंद्र सिंह ने बताया कि कसौंदी (Cassia occidentalis) के बीजों के सेवन से बच्चों में गंभीर विषाक्तता के मामले दर्ज किए गए हैं। इसके प्रभाव से लीवर, मांसपेशियों और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है। गंभीर स्थिति में लीवर फेल होने तक का खतरा रहता है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बच्चों में इस तरह के विषाक्तता के मामले चिकित्सा शोध में भी दर्ज हैं।