बिजनौर में कृषि केंद्रों पर पहुंचा गेहूं बीज, किसानों को हाथोंहाथ 50 प्रतिशत अनुदान पर मिलेगा

जागरण संवाददाता, बिजनौर। कृषि विभाग के केंद्रों पर गेहूं व रबी सीजन की अन्य फसलों का बीज पहुंच गया है। किसानों को बीज दिया जाने लगा है। सभी बीजों पर किसानों को हाथोंहाथ 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। यानी किसानों को निर्धारित दाम की केवल आधी कीमत देनी होगी। चीनी मिल चलने पर गेहूं की बुआई में तेजी आएगी।

रबी सीजन में गेहूं, सरसों, चना, मटर, अलसी आदि की बुआई होती है। गेहूं इनमें सबसे प्रमुख फसल है। जिले में गेहूं का रकबा गन्ने के बाद सबसे अधिक रहता है। लगभग डेढ़ लाख हेक्टेयर भूमि में गन्ने की फसल बोई जाती है। गेहूं की बुआई मुख्य रूप से गन्ने के खेतों के खाली होने के बाद होती है।

नवंबर से गेहूं की बुआई होगी तेज इस वर्ष चीनी मिलों में अक्टूबर में पेराई होने की संभावना थी जो बरसात की वजह से नवंबर में जा पहुंची है। हालांकि कोल्हू चलने से खेत लगातार खाली हो रहे हैं। नवंबर के पहले सप्ताह से पेराई शुरू होने से गेहूं की बुआई तेजी से होगी। कृषि विभाग ने गेहूं समेत बाकी फसलों का बीज सरकारी केंद्रों पर आ चुका है।