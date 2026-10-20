किसानों की आई मौज: आय बढ़ेगी-लागत घटेगी, यूपी में सरकार दे रही फ्री मसूर के बीज की किट

जागरण संवाददाता, एटा। किसानों के लिए अच्छी खबर है। दलहन की खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार की ओर से मसूर के बीज के मिनी किट निशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए जिले को बीज किट प्राप्त हो चुके हैं। इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन करके कृषि बीज केंद्र से मिनी किट प्राप्त कर सकते हैं।

मसूर की खेती किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। इसमें अन्य कई फसलों की अपेक्षा कम लागत आती है। उचित देखभाल और अनुकूल परिस्थितियों में इसकी अच्छी पैदावार भी प्राप्त की जा सकती है। ऐसे में किसानों को निशुल्क बीज उपलब्ध होने से खेती की लागत कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही दलहन उत्पादन बढ़ाने के सरकारी प्रयासों को भी गति मिलेगी।

कम लागत में बेहतर उत्पादन का मिलेगा मौका कृषि विभाग की ओर से किसानों को मसूर के मिनी किट निशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसान कृषि बीज केंद्र से बीज प्राप्त कर सकेंगे। किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए समय से आवेदन करने और विभागीय प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।