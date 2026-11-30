जागरण संवाददाता, बिजनौर। मतदाता पुनरीक्षण अभियान के दौरान भी ड्यूटी से गैर हाजिर मिलने पर बीएलओ का कार्य कर रहीं दो आंगनबाड़ी केंद्रों की सेवा डीएम ने समाप्त कर दी है। इसके अलावा अभियान में फॉर्म छह, सात व आठ का एक भी फार्म न भरने पर 100 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया गया है। एक सप्ताह के अंदर अपने क्षेत्र में अभियान से जुड़ा सभी कार्य पूरा न करने पर इनकी भी सेवा समाप्त करने की चेतावनी दी गई है।

विधानसभा चुनाव अगले वर्ष की शुरूआत में ही होने हैं। शासन द्वारा मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत नागरिकों से संबंधित फार्म भरवाए जा रहे हैं। अधिकारियों द्वारा बीएलओ से उनके क्षेत्र में जाकर फार्म भरवाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। बीएलओ की जांच भी की जा रही है।

डीएम के निर्देश पर जांच की गई तो चांदपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव खेड़की की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुलोचना देवी और मसीत की शमा परवीन ड्यूटी से दो दिन से अनुपस्थित थीं। डीएम के निर्देश पर दोनों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। इसके अलावा जांच में पाया गया कि जिले भर में बीएलओ का कार्य देख रहीं 100 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ऐसी हैं जिन्होंने अभियान के अंतर्गत एक भी फॉर्म छह, सात व आठ नहीं भरवाया है।