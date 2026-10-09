अमानगढ़ की दबंग चार नंबरी बाघिन का कार्बेट तक राज, दहाड़ सुनकर दूसरी बाघिनें करती हैं सलाम

अजीत चौधरी, बिजनौर। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की चार नंबरी बाघिन का कार्बेट टाइगर रिजर्व में भी राज चलता है। यह दूसरी बाघिन के इलाकों में भी जाती है, लेकिन इसके सामने कोई बाघिन विरोध जताने या इसके शावकों पर हमला करने की हिम्मत नहीं करती है। अमानगढ़ में लगभग 15 वर्ग किलोमीटर में चार नंबर वाली बाघिन का राज चलता है। दोनों वन क्षेत्रों के वन विभाग के कर्मचारियों को यह लगातार घूमती हुई दिखती है।

अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में रायल बंगाल टाइगर का राज चलता है। 2023 की गणना के अनुसार यहां 32 बाघ हैं। बाघों के अलावा यहां पर हाथी, गुलदार, लकड़बग्घा, गिद्ध, हिरन आदि हैं। इस समय यहां चार नंबरी बाघिन अपनी कहानी लिखवा रही है। आमतौर पर एक बाघ की टेरेटरी में दो या तीन बाघिन रहती हैं।

बाघ इन पर हमला नहीं करता है और अपनी टेरेटरी में आराम से घूमता है, लेकिन बाघिनों में एक-दूसरे के लिए बहुत प्रतिस्पर्धा रहती है, जैसे कि बाघों की आपस में रहती है। आमतौर पर बाघिन एक-दूसरे हमला करने पर पीछे नहीं हटती हैं, लेकिन चार नंबरी बाघिन पर हमला करने की कोई हिम्मत नहीं करती।

केवल अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में ही चार नंबरी बाघिन लगभग 15 वर्ग किलोमीटर में घूमती है। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि चार नंबरी बाघिन अमानगढ़ की सबसे दबंग बाघिन है। अमानगढ़ ही नहीं यह बाघिन कार्बेट टाइगर रिजर्व में भी बड़े काफी हिस्से में घूमती है।