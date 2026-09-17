अमानगढ़ में 1 नवंबर से शुरू होगा जंगल सफारी का रोमांच, नए अंदाज में पर्यटकों का स्वागत करेगा टाइगर रिजर्व

जागरण संवाददाता, बिजनौर। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में एक नवंबर से जंगल सफारी फिर से शुरू होने जा रही है। देश-विदेश के पर्यटक फिर से प्रकृ़ति के सुंदर नजारों की सैर करेंगे। बाघ को आराम करते हुए देखेंगे तो हाथी की चिंघाड़ सुनेंगे। गुलदार, भालू और हिरनों के झुंड को अपनी आंखों के सामने पेड़ों के बीच ओझल होता हुआ देखेंगे। अभी अमानगढ़ में पुराने रूट से ही पर्यटकों को घुमाया जाएगा।



कार्बेट टाइगर रिवर्ज से जुड़े अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में प्रकृति के अनगिनत सुंदर नजारे बसते हैं। यहां रायल बंगाइ टाइगर, हाथी, गुलदार, भालू यहां तक कि लकड़बग्घा और गिद्धों के झुंड तक हैं। बाघ और हाथियों के लिए विख्यात अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में पक्षियों की 177 से अधिक प्रजाति हैं।

बरसात की आमद होने पर 15 जून को वनों में जंगल सफारी बंद हो जाती है और 15 नवंबर से शुरू होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बरसात में जगह जगह पानी की तेज धारा से रास्तों की मिट्टी कट जाती है। अगर ऐसे में कहीं पर्यटकों की जीप फंस जाए और वन्यजीवों का झुंड आ जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। आमतौर पर सितंबर में ही बरसात रूक जाती है या कम हो जाती है।

इसके बाद रास्तों की मरम्मत कराई जाती है। इस बार वन विभाग द्वारा एक नवंबर से ही पर्यटन का आगाज कराया जा रहा है। एक नवंबर से जिप्सी अमानगढ़ में पर्यटकों को लेकर जाने लगेगी। पर्यटकों के लिए दस जिप्सी चलाई जाएंगी।

अमानगढ़ में घूमने का समय सुबह छह से साढ़े दस और शाम को दो से साढ़े पांच रहता है। जंगल सफारी लगभग तीन से साढ़े तीन घंटे में पूरी होती है। पर्यटक पहले रेंज कार्यालय में नाश्ता कर सकते हैं। झीरना गेट के पास भी वन विभाग की कैंटीन है।

शंकर है सबसे बड़ा बाघ वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर एआर रहमान ने जंगल सफारी के रास्ते में दिखने वाले बाघों के नाम भी रखे हैं। इनके नाम शंकर, बाहुबली, मोहिनी, रानी, पूजा और शेरा रखे हैं। शंकर यहां जंगल सफारी के रास्ते में दिखाई देने वाला सबसे बड़े आकार का बाघ है।