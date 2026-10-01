बनारस-प्रयागराज रामबाग रेलखंड पर मेमू ट्रेन को मिली हरी झंडी, यात्रियों को मिलेगी सुविधा

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। रेल यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। क्षेत्र की जनता की सुविधा और बेहतर रेल कनेक्टिविटी के दृष्टिगत बनारस, प्रयागराज रामबाग रेलखंड पर मेमू ट्रेन से संचालन को स्वीकृति दे दी है। इससे वाराणसी-प्रयागराज रेलखंड से जुड़े यात्रियों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी।

भदोही सांसद डा. विनोद कुमार बिंद ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के समक्ष विभिन्न ट्रेनों के ठहराव और ट्रेनों के परिचालन को लेकर मांग रखी थी। रेल मंत्रालय की ओर से इस संबंध में सकारात्मक निर्णय लेते हुए गाड़ी संख्या 65123-65124 बनारस, प्रयागराज रामबाग मेमू वाया माधोसिंह, ज्ञानपुर रोड एवं हंडिया खास के परिचालन को स्वीकृति प्रदान की है।