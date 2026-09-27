भदोही में ऑनलाइन नहीं हो सका खसरा-खतौनी, योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे किसान

कंप्यूटर से खसरा खतौनी न मिलने से शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए भी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। रिकॉर्ड दर्ज हो जाता तो लाभ मिलने लगता। -माता चरन तिवारी।

शासन की ओर से व्यवस्था कर दी गई है कि बगैर फार्मर रजिस्ट्री के खाद बीज नहीं मिलेगा। जबकि ऑनलाइन रिकार्ड न मिलने के फार्मर रजिस्ट्री नहीं बन पा रही है। इससे परेशानी हो रही है। -रेवती रमण मिश्र।

ऑनलाइन रिकार्ड न होने से किसी के खेतों का सही नाप जोख नहीं हो पा रही है। साथ ही किसी भी रिकॉर्ड के लिए लोगों को तहसीलों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। रिकॉर्ड दर्ज कराने की जरूरत है। -राजेश तिवारी।

कम्प्यूटर पर खसरा खतौनी न मिलने से बैंकों द्वारा कृषि ऋण नहीं मिल पा रहा है। साथ ही अन्य योजनाओं से भी वंचित होना पड़ रहा है। राजस्व विभाग की ओर से अभिलेख तैयार करना तो शुरू किया लेकिन रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं हो पाया। -दीपक केशरी।

डीघ ग्राम पंचायत चकबंदी प्रक्रिया में था। बाद में चकबंदी प्रक्रिया रुक गई थी। किसानों के भूमि संबंधी रिकॉर्ड ऑनलाइन कराए जा रहे हैं। जल्द ही कार्य पूरा हो जाएगा। -अजयवीर सिंह, तहसीलदार, ज्ञानपुर।