जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। खेती के कार्य में लगे किसानों की आर्थिक समृद्धि में मधुमक्खी (मौन) पालन मददगार साबित होगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 में मधुमक्खी पालन योजना के तहत किसानों से पालन कराने की कवायद में उद्यान विभाग लगा है।

यदि लोगों ने रुचि दिखाई तो मधुमक्खी पालन के जरिए उत्पादित होने वाले शहद से उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। सबसे अहम यह है कि मौन पालन के लिए यूनिट स्थापना पर शासन की ओर से भारी-भरकम अनुदान राशि भी दी जा रही है।

मौन पालन पर मिलेगा अनुदान जिले में एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना व मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना (राज्य सेक्टर) में में 1.28 लाख रुपये अनुसूचित जाति/जनजाति औद्यानिक विकास योजना (राज्य सेक्टर) में मौन पालन पर प्रति कृषक 27000 अनुदान की धनराशि निर्धारित है। ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ हासिल किया जा सकता है।

जिला उद्यान अधिकारी ममता सिंह यादव ने बताया कि मधुमक्खी पालन के लिए आठ-आठ फ्रेम के 50-50 बाक्स की मौन पालन यूनिट लगाने पर प्रति यूनिट की स्थापना पर आने वाले कुल लागत तीन लाख 20 हजार रुपये लाभार्थी को 40 प्रतिशत यानी 1.28 लाख हजार रुपये अनुदान उनके बैंक खाते में दिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित है।

इसी तरह अनुसूचित जाति/जनजाति औद्यानिक विकास योजना (राज्य सेक्टर) में छोटी यूनिट स्थापित करने में आने वाली कुल लागत 30 हजार में से 90 प्रतिशत यानी 27 हजार रुपये अनुदान के रूप में लाभार्थी को दिया जाएगा। बताया कि आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। प्रथम आवक, प्रथम पावक के आधार पर लाभार्थी का चयन होगा।