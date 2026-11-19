संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। अकबरपुर नगर पालिका के बसखारी रोड स्थित नासिरपुर बरवां वार्ड में एक एकड़ भूमि पर आठ करोड़ 65 लाख रुपये की लागत से आधुनिक उत्सव भवन (मैरिज हॉल) बनाया जाएगा। नगर पालिका ने नवयुग योजना के तहत शासन को प्रस्ताव भेजा है। स्वीकृति मिलते ही निर्माण शुरू होगा।

भवन बनने से शहर के सामान्य और मध्यम आय वर्ग के लोगों को शादी और अन्य कार्यक्रमों के लिए महंगे निजी मैरिज हाल की बुकिंग नहीं करानी पड़ेगी। यहां मामूली खर्च में शादी, मांगलिक कार्यक्रम, कार्यशाला और धार्मिक आयोजन किए जा सकेंगे।

लोगों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं तीन हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में भवन और पार्किंग समेत सभी सुविधाएं विकसित होंगी। इसमें आठ से दस कमरे, अतिथि गृह, भोजनालय, बाउंड्री, पेयजल, बिजली, वाहन पार्किंग, शौचालय और स्नानघर होंगे। राजस्व विभाग और नगर निकाय ने भूमि चिह्नित कर ली है।

जिला मुख्यालय पर अभी 32 मैरिज हॉल हैं। इनमें बुकिंग के लिए 50 हजार से एक लाख रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं, जिससे मध्यम वर्ग के परिवारों पर विवाह का आर्थिक दबाव पड़ता है। नगर पालिका का उत्सव भवन बनने पर लोग कम खर्च में बुकिंग कर सकेंगे।