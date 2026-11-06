सराय जगदीश हाल्ट पर बनेगा ओवरब्रिज, जंगीगंज-सीतामढ़ी मार्ग पर जाम से मिलेगी निजात; आवागमन होगा सुगम

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी (भदोही)। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी प्रयागराज रेलखंड के सराय जगदीश रेलवे हाल्ट फाटक पर 78.72 करोड़ रुपये की लागत से दो लेन के ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। शासन की ओर से रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ओवरब्रिज बनने से जंगीगंज बाजार से सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी सहित धनतुलसी जाने वाले लोगों के लिए आवागमन सुगम हो जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जंगीगंज बाजार से निकलकर सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी जाने वाले मार्ग पर दिन रात वाहनों का आवागमन लगा रहता है। ऐसे में सराय जगदीश हाल्ट के पास बने फाटक के बंद होते ही दोनों ओर वाहनों की कतार लग जाती है। यह स्थिति दिन भर में कई बार उत्पन्न होती है।

एक बार फाटक बंद होने के बाद कम से कम आधे घंटे जाम हटने में लग जाता है। ऐसे में फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग लंबे समय से उठ रही थी। हालांकि, फाटक पर दो लेन के रेलवे उपरगामी सेतु (आरओबी) के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।