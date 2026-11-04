ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प, एस्केलेटर समेत मिलेंगी कई हाईटेक सुविधाएं

जागरण संवाददाता, भदोही। ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन का विस्तार होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए एस्केलेटर लगेगा और प्लेटफॉर्म एक का छह सौ मीटर विस्तार होगा ताकि ट्रेन से उतरने वाले यात्री आसानी से उतर सकें।

प्लेटफॉर्म विस्तार के साथ हर 40 मीटर पर यात्रियों के बैठने के लिए टिन शेड लगाया जाएगा। इसके लिए रेल मंत्रालय ने 4.50 करोड़ की स्वीकृति दे दी है। सांसद डॉ. विनोद बिंद ने स्टेशन पर सुविधाएं बढ़ाने को लेकर कई बार सदन में मांग उठाई थी वहीं रेल मंत्री से मिलकर यह समस्या रखी थी।

वाराणसी-रामबाग खंड का ज्ञानपुर रोड प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यहां हर दिन 45 ट्रेनों का स्टॉपेज होता है। 20 एक्सप्रेस ट्रेनें अप व डाउन ठहरती हैं और लगभग 15 हजार यात्री ट्रेनों से उतरते और चढ़ते हैं। प्लेटफार्म एक इतना छोड़ा है कि प्रत्येक एक्सप्रेस ट्रेन के रुकने पर उसकी छह से सात बोगियां प्लेटफॉर्म के बाहर रहती हैं। यात्रियों को उतरते समय काफी परेशानी होती है।