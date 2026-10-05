गुजरात के सोमनाथ मंदिर के जैसा दिखेगा भदोही का पूजा पंडाल, 75 लाख की लागत से बन रहा पंडाल

जागरण संवाददाता, लालानगर (भदोही)। नवरात्र में मां दुर्गा के पूजनोत्सव की तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। पूजन समितियों की ओर से जगह-जगह पूजा पंडालों के निर्माण के साथ मां दुर्गा व अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को आकार देने में कारीगर लगे हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गोपीगंज नगर के काली मोहाल में मां सिंह वाहिनी शृंगार समिति (शिवम क्लब) की ओर लगभग 75 लाख रुपये की लागत से बनने वाले पूजनोत्सव पंडाल में गुजरात के सोमनाथ मंदिर की झलक दिखाई देगी। सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर तैयार होने वाले पंडाल को बंगाल के नेपाल दादा, शिवाकांद दादा, प्रशांत दादा के नेतृत्व में 25 सहयोगी कार्य को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इसी के साथ मूर्तिकार सूर्या सरदार अपने 10 सहयोगियों को लेकरशेर पर सवार होकर महिसासुर का मर्दन करती हुई मां दुर्गा के भव्य प्रतिमा के साथ कार्तिकेय, श्रीगणेश, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवी देवताओं की प्रतिमा बनाने का कार्य कर रहे हैं।