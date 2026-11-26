जागरण संवाददाता, भदोही। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयार हो रही सियासी जमीन के बीच शिवसेना शिंदे गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि उनकी पार्टी भी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी।

पहले से ही अपना दल एस, निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और सुभासपा की ओर से सीटों को लेकर चल रही रस्साकसी के बीच उन्होंने यह बयान मीडिया को दिया। दावा किया कि प्रदेश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी। वे गुरुवार को विक्रमपुर महाराजगंज अपने घर आए थे।