जागरण संवाददाता, भदोही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वाराणसी, भदोही और मीरजापुर को मिलाकर सिल्क क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे कालीन, रेशम और हस्तशिल्प उद्योग को नई उड़ान मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिना नाम लिए सपा पर कटाक्ष किया कि 2017 में प्रदेश में परिवारवाद का बोलबाला था।

उनके एजेंडे में युवा और महिला नहीं, बल्कि परिवार, माफिया और दंगाई,उपद्रवी थे लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है युवाओं के भविष्य को लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश का नौजवान खेलों के लिए तैयार हो रहे हैं। सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रही है। हर मंडल में एक स्पोर्ट्स कालेज खोला जाएगा।