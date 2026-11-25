जागरण संवाददाता, भदोही। स्थानीय पुलिस ने मारपीट के आरोप में निजामपुर निवासी राज बहादुर मौर्य, आदित्य व सोनाली के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

मीनू मौर्या ने तहरीर देकर कहा कि वह अपने घर में 23 नवंबर को स्वगणना करा रही थी। इस बीच तीनाें आरोपी वीडियो बनाने लगे। आपत्ति करने पर वे गाली-गलौच करने लगे और लाठी-डंडे से हमला कर घायल कर दिया। उन्हें व उसके भतीजे को चोटें आईं।

यह घटना स्वगणना प्रक्रिया में आ रही व्यावहारिक अड़चनों और लोगों की निजी जानकारी साझा करने में झिझक को भी उजागर करती है। वहीं भदोही में स्वगणना के लिए 3200 प्रगणकों की टीम लगाई गई है। इसके बावजूद इन तमाम व्यावहारिक अड़चनों के चलते सात दिनों में महज 6200 लोगों की ही स्वगणना हो सकी है।