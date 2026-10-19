भदोही में फार्मर रजिस्ट्री होने पर धान बिक्री के लिए नहीं कराना होगा वेरिफिकेशन, एक नवंबर से शुरू होगी खरीद

जागरण संवाददाता, भदोही। खरीफ की प्रमुख फसल धान तैयारी की ओर बढ़ रही है। अगस्त व सितंबर में हुई अच्छी बारिश के चलते किसान धान की बेहतर पैदावार हासिल होने को लेकर आश्वस्त भी हैं। इसी के साथ फसल तैयार होने पर किसानों को अपनी धान उपज की बिक्री करने में किसी तरह की दिक्कत न आने पाए, साथ ही उन्हें उपज का सही मूल्य भी मिल जाय, इसके लिए धान खरीद की तैयारी भी शुरू हो गई है।

अबकी बार किसानों को यह राहत दी गई है कि यदि फार्मर रजिस्ट्री है तो उन्हें सत्यापन नहीं कराना होगा। जिनका फार्मर रजिस्ट्री नहीं बन सका हैं उन्हें सत्यापन की जरूरत पड़ेगी। धान खरीद के लिए जिले में विभिन्न एजेंसियों के 28 क्रय केंद्र बनाए तो खरीद प्रक्रिया के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण के लिए अपर जिलाधिकारी को खरीद अधिकारी नामित किया गया है। धान की खरीद जिले में एक नवंबर से शुरू होगी।

विपणन विभाग की ओर से 2026-27 में 28 क्रय केंद्रों के जरिए खरीद की तैयारी की गई है। इसमें विपणन विभाग के 15, उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (पीसीएफ) के 12 और भारतीय खाद्य निगम का एक केंद्र शामिल हैं। जिला विपणन अधिकारी शिशिर कुमार ने बताया कि क्रय केंद्रों पर तैयारी की जा रही है।