भदोही जिला अस्पताल में खून की कमी कहकर प्रसूता को लौटाया, सड़क किनारे हुआ प्रसव

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल ज्ञानपुर में स्टाफ नर्स, चिकित्सक ने मानवीय संवेदनाओं को तार-तार कर दिया। मंगलवार की देर रात जोरईं गांव की प्रसव से कराहती 20 वर्षीय वनवासी महिला रानी देवी अपने स्वजन के साथ जिला अस्पताल पहुंची थी। यहां स्टाफ नर्स ने यह कहकर लौटा दिया कि खून की कमी है, मरीज को बीएचयू ले जाओ।

इससे नाराज स्वजन ने हंगामा किया लेकिन कोई जिम्मेदार वहां नहीं पहुंचा। वे प्रसूता को लेकर घर जाने लगे कि अस्पताल गेट के बाहर उसे ज्यादा पीड़ा होने लगी। महिलाओं ने चादर की ओट करके सड़क किनारे उसका प्रसव कराया और जच्चा बच्चा को लेकर घर चले गए।

जानकारी पर सीएमओ उसके घर पहुंचे और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सक ने उसे प्लाज्मा चढ़ाया। स्टाफ नर्स व चिकित्सक की लापरवाही पर सीएमओ ने चार सदस्यीय टीम बनाकर जांच बैठा दी है। कहा कि जांच रिपोर्ट पर दाेषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उधर स्वजन ने नर्स पर आरोप लगाया कि मुसहर का प्रसव नहीं करती यह कहकर उन्हें यहां से भगा दिया गया।

रानी व उसके स्वजन सोमवार को जिला अस्पताल आए थे। यहां चिकित्सक ने उसकी जांच की, बताया कि खून की कमी है, इससे उसे मीरजापुर मेडिकल कालेज के लिए रेफर कर दिया। एंबुलेंस से मीरजापुर पहुंचे लेकिन वहां उसे भर्ती नहीं लिया गया।