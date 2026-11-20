जागरण संवाददाता, भदोही। स्वरोजगार करना चाहते हैं लेकिन हाथ में कोई हुनर नहीं है। ऐसे में चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब निराश होने की जरूरत नहीं है।

युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने को लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यूनियन बैंक के अंतर्गत संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) भदोही की ओर से मोबाइल फोन रिपेयर का निश्शुल्क प्रशिक्षण देने की पहल शुरू की गई है। इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू करा दी गई है। 18 से 45 वर्ष के युवा रजिस्ट्रेशन कर 30 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार कर सकते हैं।