जागरण संवाददाता, गाजीपुर। स्वरोजगार शुरू करने के इच्छुक लोगों के लिए अच्छी खबर है। बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिले के 69 लाभार्थियों को बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

इसमें सामान्य वर्ग के 42 और अनुसूचित जाति के 27 लाभार्थियों के चयन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के तहत चयनित आवेदकों को व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण के साथ 25 से 35 प्रतिशत तक अनुदान भी मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी 30 नवंबर तक अपने संबंधित विकासखंड कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं।