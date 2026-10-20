भदोही में विसर्जन जुलूस की तैयारी के दौरान पटाखे फटने से 9 लोग घायल; 2 की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, भदोही। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस की तैयारी के दौरान मंगलवार शाम झोले में रखा पटाखा फटने से नौ लोग घायल हो गए। हादसे में पटाखा लेकर चल रहे दो युवक शुभम विश्वकर्मा और राहुल तिवारी गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। शुभम के पेट में गंभीर चोट आई, जबकि राहुल के हाथ में चोट लगी है।

चौरी बाजार के स्टेशन रोड पर सार्वजनिक नवदुर्गा पूजन समिति ने पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की थी। मंगलवार को प्रतिमा को विसर्जन के लिए गांव की नहर पर ले जाने की तैयारी थी। शुभम समेत कुछ युवक झोले और थैली में रखे पटाखे फोड़ रहे थे।