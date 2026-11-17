भदोही में सपा मुखिया अखिलेश यादव का AI वीडियो बनाकर किया दुष्प्रचार, दो लोगों पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, भदोही। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके परिवार को निशाना बनाकर एआई से आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने के मामले में पुलिस ने दो इंटरनेट मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, भय मुक्त उत्तर प्रदेश और याद रखेगा उत्तर प्रदेश नाम से संचालित दो इंटरनेट मीडिया अकाउंट के जरिये एआई से अखिलेश की आवाज तैयार कर वीडियो प्रसारित किया गया था। इस मामले में सपा के औराई विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष केश नारायण यादव ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह की अदालत में याचिका दाखिल की थी।

सुनवाई के बाद अदालत ने बीते शनिवार को मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। आरोप है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर सक्रिय इन अकाउंट से सपा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं। साथ ही धर्म, जाति, भाषा और नस्ल के आधार पर वैमनस्य फैलाने वाली सामग्री प्रसारित की गई।