जागरण संवाददाता, चंदौली। आइएएस शैलेश कुमार जिले के नए जिलाधिकारी बनाए गए है। इससे पहले शैलेश कुमार भदोही में जिलाधिकारी पद पर तैनात थे।

वहीं पूर्व में वह मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्याक्ष पद पर भी तैनात रह चुके हैं। जिलाधिकारी के रूप में भदोही उनका पहला जिला था। 2016 बैच के आइएएस शैलेश कुमार मूलरूप से हरदोई के मल्लावा रहने वाले हैं। वह इसके पहले सीडीओ झांसी भी रह चुके हैं।