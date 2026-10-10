बनारस-दिल्ली और लखनऊ की सात प्रमुख ट्रेनें आज भी रद, यात्रा करने से पहले चेक करें अपनी ट्रेन
पूर्वोत्तर रेलवे ने बनारस, नई दिल्ली और लखनऊ के बीच चलने वाली सात ट्रेनों को निरस्त कर दिया है।
HighLights
पूर्वोत्तर रेलवे की सात ट्रेनें निरस्त की गईं।
बनारस, दिल्ली, लखनऊ रूट पर असर पड़ा।
यात्रियों को यात्रा से पहले स्थिति जांचने की सलाह।
जागरण संवाददाता, लालानगर (भदोही)। पूर्वोत्तर रेलवे के बनारस, नई दिल्ली, कासगंज और लखनऊ के बीच चलने वाली सात ट्रेनों के निरस्त होने से यात्रियों को शुक्रवार को परेशानी का सामना करना पड़ा।
रेलवे की ओर से सूचना जारी की गई कि बनारस से 9 अक्टूबर को चलने वाली 12559 बनारस-नई दिल्ली एक्सप्रेस और 12581 बनारस-नई दिल्ली एक्सप्रेस निरस्त रहेंगी। वहीं, नई दिल्ली से 10 अक्टूबर को चलने वाली 12560 नई दिल्ली-बनारस एक्सप्रेस और 12582 नई दिल्ली-बनारस एक्सप्रेस का संचालन भी नहीं होगा।
कासगंज से 10 अक्टूबर को चलने वाली 15303 कासगंज-नई दिल्ली एक्सप्रेस भी निरस्त रहेगी। लखनऊ जंक्शन से 10 अक्टूबर को चलने वाली 82501 लखनऊ जंक्शन-नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस व नई दिल्ली से 10 अक्टूबर को चलने वाली 82502 नई दिल्ली-लखनऊ जंक्शन तेजस एक्सप्रेस को भी निरस्त किया गया है।
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने का आह्वान किया है।
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