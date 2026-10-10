बनारस-दिल्ली और लखनऊ की सात प्रमुख ट्रेनें आज भी रद, यात्रा करने से पहले चेक करें अपनी ट्रेन

जागरण संवाददाता, लालानगर (भदोही)। पूर्वोत्तर रेलवे के बनारस, नई दिल्ली, कासगंज और लखनऊ के बीच चलने वाली सात ट्रेनों के निरस्त होने से यात्रियों को शुक्रवार को परेशानी का सामना करना पड़ा।

रेलवे की ओर से सूचना जारी की गई कि बनारस से 9 अक्टूबर को चलने वाली 12559 बनारस-नई दिल्ली एक्सप्रेस और 12581 बनारस-नई दिल्ली एक्सप्रेस निरस्त रहेंगी। वहीं, नई दिल्ली से 10 अक्टूबर को चलने वाली 12560 नई दिल्ली-बनारस एक्सप्रेस और 12582 नई दिल्ली-बनारस एक्सप्रेस का संचालन भी नहीं होगा।