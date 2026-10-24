बस्ती में टोरेंट गैस पर लगा एक लाख का जुर्माना, उपभोक्ता को मिलेगा PNG कनेक्शन

विधि संवाददाता, बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा सदस्य अजय प्रकाश सिँह ने घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन देने में देरी और उपभोक्ता को हुई परेशानी के मामले में टोरेंट गैस लिमिटेड के विरुद्ध फैसला सुनाया है।

आयोग ने कंपनी को उपभोक्ता को 45 दिन के भीतर घरेलू गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने तथा मानसिक, शारीरिक और आर्थिक पीड़ा के लिए एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त 10 हजार रुपये अधिवक्ता शुल्क और पांच हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं करने पर देय धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।