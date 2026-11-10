बस्ती में सपा नेता पर जानलेवा हमला, रॉड और कुल्हाड़ी के वार से हालत गंभीर; 4 लोगों पर नामजद मुकदमा

संवाद सूत्र, नगर बाजार(बस्ती)। निमंत्रण से घर लौट रहे सपा नेता पर घात लगाकर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में नगर थाना क्षेत्र के गोयरी निवासी पूर्व प्रधान और समाजवादी प्रबुद्ध सहासभा के जिलाध्यक्ष श्यामनरायन उर्फ कक्कू शुक्ल गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए।

पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद और दो-तीन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सपा नेता के मुताबिक, सोमवार की शाम वह जसईपुर गांव से बाइक से घर लौट रहे थे। आरोप है कि अठदमा गांव में गुड़ियवा तालाब के पूरब पहले से घात लगाए अवधेश पाठक, शुभम पाठक, रामेश्वर पाठक, सुंदरम पाठक और अन्य लोगों ने उन्हें घेर लिया। इसी दौरान अवधेश ने लोहे की राड से सिर पर हमला किया, जबकि शुभम ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया।