जागरण संवाददाता, बस्ती। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके महेंद्र सिंह धाेनी के आइपीएल से संयास लेने के बाद उनके प्रशंसक काफी दुखी हैं। कारण चेन्नई सुपर किंग्स को आइपीएल में पांच बार चैंपियन बनाने वाले धोनी को प्रशंसक अब खेलते नहीं देखेंगे। क्रिकेट में रूचि रखने वाला शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी पसंद धोनी न हों।

अचानक संयास लेने की घोषणा से खिलाड़ियों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे खिलाड़ी सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। कई मैचों में अंतिम ओवर में भारत को जीत दिलाने वाले कूल माइंड कप्तान को खेलते न देखने से आइपीएल अधूरा लगेगा।



भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी का क्रिकेट जगत में योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने अपनी शानदार कप्तानी, अनुशासन, धैर्य और खेल भावना से भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उनक संयास क्रिकेट के एक स्वर्णिम युग का अंत है। -आलोक वर्मा, क्रिकेट कोच



महेन्द्र सिंह धोनी ने कठिन संघर्ष करते हुए इस मुकाम को हासिल किया है। धोनी जैसे खिलाड़ी सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। उनके चाहने वालों की संख्या इतनी है कि उनके क्रीज पर उतरते लोग मानकर चलते थे कि भारत की जीत निश्चित है। इस कारण उन्हें कूल माइंड वाले कप्तान की संज्ञा लोगों ने दे रखी थी। -बुधिराम चौधरी, खेल प्रशिक्षक



महेंद्र सिंह धोनी मेरे सबसे पसंदीदा क्रिकेटर हैं। उन्हें देखकर ही मैंने क्रिकेट खेलने का सपना देखा है। उनके संन्यास की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरा सपना है कि मैं भी धोनी की तरह देश के लिए क्रिकेट खेलूं और भारत का नाम रोशन करूं। माही सर, आप हमेशा मेरे हीरो रहेंगे। -सौरभ पाल, क्रिकेटर