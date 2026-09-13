बस्ती में नीलगाय का आतंक जानलेवा, फसल देखने गए किसान की हमले में मौत

जागरण संवाददाता, बस्ती। नीलगायों का आतंक अब जानलेवा होता जा रहा है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बैहार गांव में रविवार सुबह फसल देखने गए 49 वर्षीय जैसराम पर अचानक नीलगाय ने हमला कर दिया। नीलगाय ने उन्हें कई बार उठाकर पटका। गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है।

बाहरगांव निवासी जैसराम (49) पुत्र राम रविवार सुबह करीब 10 बजे अपने खेत में फसल देखने जा रहे थे। इसी दौरान गन्ने के खेत से अचानक निकली नीलगाय ने उन पर हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शी हुबलाल के मुताबिक, नीलगाय का सींग जैसराम के सीने में धंस गया। इसके बाद नीलगाय ने उन्हें कई बार उठाकर जमीन पर पटक दिया। हुबलाल ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और शोर मचाकर ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी। ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक जैसराम की मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और स्वजन को सांत्वना देने लगे।