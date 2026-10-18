बस्ती में यूजीसी एक्ट के खिलाफ हुंकार: पूर्व IPS जुगुल किशोर बोले- 'नेताओं से सवाल पूछो, वोट मत दो'

जागरण संवाददाता, बस्ती। यूजीसी रेगुलेशन -2026 रोल बैक एससी-एसटी एक्ट रिफार्म को लेकर मेधा पार्टी का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह धरना गांधीकला भवन पर 55 वें दिन जारी रहा।

शनिवार को धरना दे रहे मेधा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीनदयाल तिवारी के समर्थन में पूर्व आइपीएस जुगुल किशोर तिवारी प्रयागराज से चलकर बस्ती पहुंच पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया।

कहा कि यह आंदोलन व्यर्थ नहीं जाएगा। अभी जो लोग इस एक्ट के बारे में नहीं जान रहे हैं उन्हें इसके बारे में जानना चाहिए। यह जिस दिन लागू कर दिया गया उस दिन यह आंदोलनकारी लोगों को याद आएंगे। तब इतना आसान नहीं रहेगा। इसलिए लोगों को मुखर होकर इस एक्ट का विरोध करना चाहिए। जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछे जाने चाहिए और समाज को बांटने वाले ऐसे जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार वोट न देकर करना चाहिए।