बस्ती जिले में आज तेलियाजोत गांव आएंगे सीएम योगी, सभी तैयारियां पूरी

जागरण संवाददाता, बस्ती। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी की माता के निधन के बाद श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर तैयारी तेज हो गई हैंं। रविवार को मुख्यमंत्री के आगमन के कार्यक्रम को लेकर पुलिस व प्रशासनिक महकमा अलर्ट है।

उधर असम के मुख्यमंत्री डा. हिमंत बिस्वा सरमा के आने की आधिकारिक सूचना मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां और प्रशासन ने अपनी तैयारियोंं को तेज कर दिया है। वह असम से अयोध्या एयरपोर्ट आएंगे। उसके बाद सड़क मार्ग से तेलियाजोत आएंंगे।

रविवार को मुख्यमंत्री योगी के आगमन की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी अलर्ट है। खुफिया एजेंसियों को भी पूरी तरह से सतर्क कर दिया गया है ताकि वीवीआइपी मूवमेंट के दौरान किसी भी प्रकार की चूक न हो। वीवीआइपी विजिट के सभी कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।