भामाशाह योजना: बस्ती के आलू किसानों की बल्ले-बल्ले, कोल्ड स्टोरेज में फसल रखने पर सरकार देगी 20 हजार रुपये

जागरण संवाददाता, बस्ती। वर्तमान में जिले के 300 पंजीकृत आलू किसानों ने अपनी उपज को स्थानीय सुयश कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह) मनौरी बस्ती में सुरक्षित संरक्षित कर रखा है। इस कोल्ड स्टोरेज में किसानों का कुल 31 हजार क्विंटल आलू जमा है। बाजार में अभी आलू की कीमतों में काेई उतार-चढ़ाव नहीं आया है, आलू की बोआइ के दौरान इसकी कीमतों में उछाल आने की संभावना जताई जा रही है। इस बार किसानों को उनकी मेहनत का उचित और लाभकारी मूल्य मिलने की उम्मीद है।



किसानों को मिलेगा सीधा वित्तीय प्रोत्साहन

राज्य सरकार और कृषि विभाग की ओर से आलू किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए एक विशेष अनुदान योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत, जो किसान निर्धारित मानकों के अनुसार अपने कोल्ड स्टोरेज में फसल का भंडारण कर रहे हैं, उन्हें इस बार वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

योजना के प्रावधानों के मुताबिक, प्रत्येक दो सौ क्विंटल आलू के भंडारण पर किसानों को 20 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इस आर्थिक मदद से किसानों पर भंडारण का वित्तीय बोझ कम होगा और उन्हें बाजार में सही समय पर अपनी फसल बेचने की छूट मिलेगी।