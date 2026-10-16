बस्ती में 5 'जिगरी दोस्त' एक साथ बने यूपी पुलिस में कांस्टेबल, बिना कोचिंग के रचा इतिहास

जागरण संवाददाता, हर्रैया, (बस्ती)। दुबौलिया ब्लाक के नांदेकुआं गांव के निवासी पांच युवकों का एक साथ उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद पर चयन होने से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। उनके माता-पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है।

नांदेकुआं गांव निवासी अंकेश सत्यम दूबे पुत्र कृष्ण कुमार,आदर्श द्विवेदी पुत्र कृष्ण कुमार द्विवेदी, दीपक दूबे पुत्र शिवकांत दूबे, आदित्यनाथ दूबे उर्फ उत्कर्ष दूबे पुत्र महात्मा प्रसाद दूबे और रोहित प्रजापति पुत्र शिव प्रसाद प्रजापति बचपन के जिगरी दोस्त हैं। सभी ने अलग-अलग विद्यालयों से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की।

अंकेश सत्यम दूबे ने बताया कि वह गांव के बगल में एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक की नौकरी करते थे। जो सैलरी मिलती थी, उससे अपनी तैयारी करते थे और दोस्तों की भी मदद करते थे। वह सुबह एक घंटा और शाम को चार-पांच घंटे पुलिस परीक्षा की तैयारी करते थे। कई बार कम अंकों से चूक गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी।