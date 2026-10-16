ATM कार्ड बदलकर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, हरियाणा के 4 आरोपी गिरफ्तार; 103 कार्ड बरामद

जागरण संवाददाता, बस्ती। एटीएम बूथ पर लोगों को मदद का झांसा देकर एटीएम कार्ड बदलने और रुपये निकालने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के चार सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से विभिन्न बैंकों के चुराए गए 103 एटीएम कार्ड, पीओएस स्वाइप मशीन, 15430 रुपये नकदी और कार बरामद हुई है।

आरोपितों ने बस्ती, लखनऊ, संतकबीरनगर, वाराणसी समेत कई जिलों में घटनाओं को अंजाम दिया है। हरियाणा के हिसार निवासी बिट्टू कुमार व राहुल, आर्यन और मनीष ने बताया कि वह कम भीड़-भाड़ वाले ऐसे एटीएम बूथों को चुनते थे जहां सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं होता था। बुजुर्ग, महिला या सीधा-साधा व्यक्ति को देखकर वह मदद के बहाने अंदर दाखिल होते थे।